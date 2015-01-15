В штабе АТО опровергают заявления боевиков о захвате Донецкого аэропорта

Пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко опроверг заявление лидера так называемой «ДНР» Александра Захарченко о том, что боевики почти захватили Донецкий аэропорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко сказал на брифинге в Киеве, комментируя заявление Захарченко, что 95% нового терминала находятся под контролем российско-террористических войск, и они осуществляют «зачистку» аэропорта от украинских войск.

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«О лидере боевиков, орудующих в Донбассе, классик сказал: « Бреше, як худий сірко на місяць». Он (Захарченко – УНИАН) еще вчера сообщал, что взяли аэропорт, уже все нормально, а сегодня они готовы его освобождать. Это непоследовательно и нелогично», - отметил Лысенко.

Как сообщали СМИ, сегодня Захарченко на пресс-конференции в Донецке сказал, что уже заканчивается «зачистка» нового терминала аэропорта от украинских военных. «Флаг над ним наш. 95% терминала под нашим контролем, остались небольшие очаги сопротивления в районе Песков. Это, скорее, не очаги сопротивления, а люди, которые замуровывались в здании, они просто не сдаются. Думаю, что в течение 30 минут аэропорт будет полностью под нашим контролем», - заявил Захарченко, прибавив, что пленных нет. По его утверждению, в аэропорту осталось не более 10 украинских военных.

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В то же время, в штабе АТО заявили, что террористами ведется обстрел нового терминала Донецького аэропорта.

"Бандиты вплотную подошли к нашим позициям, идет бой. В то же время с минуты на минуту в аэропорт планируют зайти представители миссии ОБСЕ. Ожидается, что террористы со стороны нового терминала начнут обстреливать международную миссию, чтобы обвинить в этом преступлении украинскую сторону", - говорится в сообщении пресс-службы.