Появилось полное видео захвата аэропорта Донецк боевиками при поддержке предателя СБУ

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ссылаясь на свои источники.

Человек, который открывает двери и проводит российских бандитов в терминал - сотрудник Службы безопасности Украины. Как сообщает "Цензор.НЕТ", это был агент российской разведки, завербованный задолго до начала войны, капитан донецкого управления СБУ Александр Васильевич Головура. Будучи сотрудником департамента контрразведывательной защиты экономики государства, Головура отвечал за обстановку в Донецком аэропорту. Он поддерживал связь с Александром Ходаковским, бывшим командиром донецкой группы "Альфа", которая была завербована российскими спецслужбами и перешла на сторону врага, сформировав батальон "Восток".

Аэропорт еще в апреле был взят под контроль подразделениями 3-го полка спецназа Вооруженных сил Украины. Однако под воздействием Головуры и его группы, руководство аэропорта запретило военнослужащим Украины заходить в новый терминал и брать его под охрану под предлогом боязни пассажиров и срыва работы аэропорта, откуда до последнего дня отправлялись рейсы гражданской авиации.

Стоимость модернизации аэропорта, завершенной в 2012 году, составила 875 миллионов долларов - были построены новые полосы и новый терминал, другие объекты.

Здание нового терминала оставалось без охраны. И вот в ночь с 25 на 26 мая Головура провел отряд российского спецназа в новый терминал. Российское командование провело масштабную скоординированную операцию - для захвата аэропорта были сосредоточены все крупные отряды наемников, за исключением отряда Гиркина. Руководил операцией - генерал-майор ФСБ Александр Бородай. Проводником был батальон "Восток" Ходаковского. Их усилили отряды Бородая, Пушилина, Здрилюка и батальон "Оплот". Они окружили аэропорт, а непосредственно для его захвата была выделена группа до 300 бойцов. Задача была обеспечить численное превосходство и заставить украинские подразделения покинуть аэропорт без боя. Российские спецслужбы предполагали, что украинские командиры не решатся отдать приказ вести бой в аэропорту стоимостью 1 миллиард долларов.

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Украинские подразделения, оборонявшие аэропорт, имели общую численность до 100 бойцов из состава 3-го полка спецназ и 25-й воздушно-десантной бригады, они были рассредоточены по многим объектам аэропорта и значительно уступали противнику.

На видеозаписи видно, как отряд из 70 российских спецназовцев из состава 45-го полка спецназа ВДВ РФ, Центра спецназначения ФСБ, других подразделений, заходит в новый терминал. Вот в начале предатель Головура открывает своим магнитным ключом все двери. Вот на 3.36 заходит Ходаковский. Вот на 4.44 заходит Бородай. Всего в первой волне атакующих в новый терминал зашло 70 российских спецназовцев. Обратите внимание на их современную экипировку и вооружение. Остальные рассредоточились по аэропорту и вокруг нового терминала. Вторая группа - до 50 боевиков, зашла в новый терминал утром.

Благодаря предателю новый терминал был захвачен без боя. Однако окруженные украинские воины сломали планы врага. И.о. Верховного Главнокомандующего Александр Турчинов выдвинул ультиматум российским наемникам, для переброски в аэропорт были подготовлены резервы спецназа и авиация.

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Ходаковский и Бородай поняли, что ситуация серьезная и сбежали из аэропорта. Однако они оставили боевиков, и дали приказ продолжить наступательные действия в аэропорту. Бегство полевых командиров нарушило управление российскими подразделениями.

В 11.00 солдат-снайпер 3-го полка спецназа взял на себя ответственность и открыл огонь по террористам, которые решили сбить заходивший на посадку украинский вертолет Ми-8. В последующем бою российский спецназ был уничтожен и аэропорт был освобожден.

Сотрудник СБУ Александр Головура сбежал из терминала вместе с Ходаковским Он вошел в штаб батальона "Восток", был доверенным лицом Ходаковского. Однако уйти от возмездия ему не удалось.

Контрразведка Службы безопасности Украины сумела провести расследование обстоятельств захвата аэропорта противником. Предатель был установлен.

Александр Головура был выслежен в самом Донецке контрразведкой СБУ, действующей в тылу врага.. Предатель был захвачен живым нашей оперативной группой в самом Донецке и вывезен в Киев.

Головура дал ценные показания о своих российских хозяевах, и до сих пор является для СБУ одним из важных экспертов, хорошо знакомых с внутренней структурой террористов. Он станет важным свидетелем по делу о российском вторжении в Украину и преступлениях российских спецслужб.

Большая часть боевиков, которые зафиксированы на видеокамерах, спустя сутки оказались в донецких моргах.