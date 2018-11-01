Никакой налички: в Киеве вводят единый электронный билет в общественном транспорте (видео)
16:33, 01 ноября 2018Общество
114 0
Сначала билет будет работать в тестовом режиме.
В Киеве вводят единый электронный билет в общественном транспорте
С 1 ноября в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях Киева вводят электронный билет. Сначала он будет работать в тестовом режиме.
Это бесконтактная пластиковая карта, которую можно купить за 40 грн и пополнять. Купить электронные билеты можно у кондукторов в транспорте, кассах метрополитена, а также в специальных боксах, киосках "Пресса", "Туринфо", "Т-Киосках". Там же электронные билеты можно пополнять.
Читайте такжеВ Киеве ввели электронный билет на транспорт: как он работает
Стоимость проезда с электронным билетом остается стандартной – 8 грн. Если пополнить карту на 50 и более поездок, действуют скидки до 6,5 грн за один проезд. В транспорте установят валидаторы – специальные считывающие устройства для расчета. Достаточно приложить к аппарату карточку – и сумма проезда «спишется» с нее автоматически.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter