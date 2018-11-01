Швейцарцы и украинцы начали снимать фильм про закарпатскую узкоколейку (видео)
14:20, 01 ноября 2018Общество
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В кадр войдут также узкоколейки Ивано-Франковской, Ровенской и Кировоградской областей.
В Закарпатской области стартовали съемки украинско-швейцарского документального фильма про узкоколейки края.
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Режиссером Александром Недбаевым три года вынашивалась идея ленты. Кино будет сниматься 25 дней, больше съемок состоится в Украине, а потом — в Швейцарии, сообщил Ужинформ.
В кадр войдут также узкоколейки Ивано-Франковской, Ровенской и Кировоградской областей.
Главные герои – украинский студент и поклонник железной дороги В. Гудзеляк и энтузиаст из Швейцарии Кристоф Бахман, который отреставрировал за свой счет поезд 19-го века. и сделал из него популярную туристическую аттракцию. Кино не только о потенциалах – краеведческих, туристических и коммерческих, а конечно же и о людях.
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