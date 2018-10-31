Избиение 15-летней школьницы в Одессе: суд перенес заседание из-за неявки одной из подозреваемых

В связи с неявкой в суд одной из обвиняемых, заседание отложено на 12 ноября.

Сегодня Малиновский районный суд Одессы суд не смог провести первое (подготовительное) заседание по делу о жестоком избиение 15-летней школьницы из неявки одной из двух подозреваемых, которые также являются несовершеннолетними.

Как сообщили УНИАН в суде, речь идет о ЧП, имевшем место в июле 2018 года, когда, находясь возле Одесской специализированной школы № 69, несовершеннолетние избили девочку, нанеся ей телесные повреждения.

В вышеназванный суд поступило уголовное производство в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, в грубом нарушении общественного порядка (ч. 2 ст. 296) и в умышленном причиненные побоев (ч. 2 ст. 126).

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«На 31 октября было назначено подготовительное судебное заседание. В связи с неявкой одного из обвиняемых в суд, заседание отложено на 12 ноября», - сообщили в суде.

Отмечается, что председательствующим по делу является судья Дмитрий Передерко.

Как сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны, они будут настаивать на максимальной мере наказания (5 лет лишения свободы), а также намерены подать гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в Одессе летом полиция начала расследование по факту жестокого избиения сверстниками девочки-подростка. В частности, группа подростков набросилась на 15-летнюю школьницу. Избиение снимали на мобильный телефон, а весь процесс показательного издевательства и демонстрации своего превосходства сопровождался ненормативной лексикой, криками и происходил в присутствии малолетних «зрителей».

В октябре прокуратура заявила о завершении расследования в отношении двух подозреваемых – 17-ти и 14-ти лет. Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении еще двух 13-летних участников издевательств, не достигших возраста уголовной ответственности.