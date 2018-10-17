Избиение 15-летней школьницы в Одессе: двух несовершеннолетних будут судить

Подозреваемые в возрасте 14 и 17 лет таскали потерпевшую за волосы, били руками и ногами по телу и голове.

В Одессе будут судить двух несовершеннолетних, которые летом жестоко избили 15-летнюю школьницу.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне Одесская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в избиении и издевательствах над 15-летней девочкой. Отмечается, что подозреваемым – 17 и 14 лет.

Отмечается, что в июле группа школьников, среди которых была 17-летняя студентка, напали на школьницу.

«Избиение девочки они снимали на мобильный телефон, а весь процесс показательного издевательства и демонстрации своего превосходства сопровождался ненормативной лексикой, криками и происходил в присутствии малолетних «зрителей», - сообщили в прокуратуре. В частности, потерпевшую таскали за волосы, били руками и ногами по телу и голове.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении еще двух 13-летних участников издевательств, не достигших возраста уголовной ответственности.

Также отмечается, что в ходе расследования правоохранители установили еще один факт противоправных действий, совершенных указанной 17-летней студенткой, а именно избиение другой девочки-школьницы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе летом полиция начала расследование по факту жестокого избиения сверстниками девочки-подростка. В частности, группа подростков набросилась на сверстницу и избила ее. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц").