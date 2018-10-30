Пресс-конференция относительно программы закупок в публичные библиотеки
Избранные книги для закупки в библиотеки, испытания на пути Института книги и до сих пор не утвержденные 120 миллионов гривен можно будет услышать на пресс-конференции относительно программы пополнения фондов публичных библиотек.
Мы расскажем о том, как внедряем программу в рамках закона в чрезвычайно короткий срок, каким образом эксперты выбирали победителей и что мы будем делать дальше.
За два дня 36 экспертов проработали более 2700 книг. Полный список экспертного совета ищите здесь.
В пресс-конференции примут участие люди, которые непосредственно отбирали книги и организовывали программу:
Александра Коваль, директор Украинского института книги
Юрий Рыбачук, заместитель Министра культуры Украины
Артем Лобанов, руководитель отдела по работе с библиотеками и оцифровки
Татьяна Ярошенко, член Экспертного совета, проректор Национального университета "Киево-Могилянская Академия";
Ирина Батуревич, член Экспертного совета, культурный менеджер, журналистка "Читомо".
Для команды Института книги главной целью было действовать в рамках утвержденных нормативных документов программы, однако с единственной целью - обеспечить эффективные и прозрачные закупки в имеющихся условиях.
Если вы представитель/представительница медиа, регистрируйтесь: https://goo.gl/forms/9QXor8nIirEBjFv33
Встреча состоится в 12:30 в музее имени Тараса Шевченко по адресу бул. Т. Шевченко, 12.