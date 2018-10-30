Пресс-конференция относительно программы закупок в публичные библиотеки состоится уже 31 октября

Избранные книги для закупки в библиотеки, испытания на пути Института книги и до сих пор не утвержденные 120 миллионов гривен можно будет услышать на пресс-конференции относительно программы пополнения фондов публичных библиотек.

Мы расскажем о том, как внедряем программу в рамках закона в чрезвычайно короткий срок, каким образом эксперты выбирали победителей и что мы будем делать дальше.

За два дня 36 экспертов проработали более 2700 книг. Полный список экспертного совета ищите здесь.

В пресс-конференции примут участие люди, которые непосредственно отбирали книги и организовывали программу:

Александра Коваль, директор Украинского института книги

Юрий Рыбачук, заместитель Министра культуры Украины

Артем Лобанов, руководитель отдела по работе с библиотеками и оцифровки

Татьяна Ярошенко, член Экспертного совета, проректор Национального университета "Киево-Могилянская Академия";

Ирина Батуревич, член Экспертного совета, культурный менеджер, журналистка "Читомо".

Для команды Института книги главной целью было действовать в рамках утвержденных нормативных документов программы, однако с единственной целью - обеспечить эффективные и прозрачные закупки в имеющихся условиях.

Если вы представитель/представительница медиа, регистрируйтесь: https://goo.gl/forms/9QXor8nIirEBjFv33

Встреча состоится в 12:30 в музее имени Тараса Шевченко по адресу бул. Т. Шевченко, 12.