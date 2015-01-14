Потребительские настроения украинцев ухудшились на ожидании роста цен

Как сообщили в компании GfK Ukraine, в наибольшей степени упал индекс ожидаемых изменений личного материального положения, передает "Новое время".

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Несколько ухудшились оценка текущего положения - до 49,9, что на 0,7 п. меньше, чем в ноябре.

Ослабли опасения украинцев относительно возможной безработицы. Индекс ожидаемой динамики безработицы равен 150,3, что на 3,7 п. меньше, чем в ноябре.

Одновременно ухудшились ожидания украинцев относительно возможной инфляции. По сравнению с предыдущим месяцем индекс инфляционных ожиданий прибавил 2,3 п. и составляет 187,6.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев остались на уровне ноября. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 0,3 п. и составляет 158,1.