Потребительские настроения украинцев ухудшились на ожидании роста цен
Индекс потребительских настроений украинцев в декабре 2014 года составил 52,6, что на 0,8 п. меньше, чем в ноябре.
Как сообщили в компании GfK Ukraine, в наибольшей степени упал индекс ожидаемых изменений личного материального положения, передает "Новое время".
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Несколько ухудшились оценка текущего положения - до 49,9, что на 0,7 п. меньше, чем в ноябре.
Ослабли опасения украинцев относительно возможной безработицы. Индекс ожидаемой динамики безработицы равен 150,3, что на 3,7 п. меньше, чем в ноябре.
Одновременно ухудшились ожидания украинцев относительно возможной инфляции. По сравнению с предыдущим месяцем индекс инфляционных ожиданий прибавил 2,3 п. и составляет 187,6.
Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев остались на уровне ноября. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 0,3 п. и составляет 158,1.