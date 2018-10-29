Везунчики-Девы и аутсайдеры-Водолеи: что сулит гороскоп на ноябрь всем знакам Зодиака

Астролог Павел Глоба составил астрологических прогноз на последний месяц осени.

Самыми удачливыми из знаков Зодиака в ноябре-2018 станут Девы. Каким будет месяц для остальных знаков Зодиака, рассказал астролог Павел Глоба.

Об этом сообщает "Главред".

Встретить нового интересного человека в ноябре есть шанс у Овнов. Вы давно мечтали о таких отношениях, но, увы, они вряд ли продлятся долгое время. Не стоит расстраиваться скорому завершению романа, просто это не ваша половинка на долгосрочную перспективу. Попытайтесь насладится теми мгновениями общения, которые вам дарованы звездами.

Тельцам в ноябре стоит приступить к реализации давно построенных планов. Даже самые немыслимые и экстраординарные проекты в этот период имеют шанс на удачу. Тельцам стоит попробовать реализовать себя в самых неожиданных сферах или продвинуть собственные инициативы на нынешнем месте работы.

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Близнецам в следующем месяце не стоит спешить ни в действиях, ни в суждениях. Стоит оценить свои возможности и браться за то дело, которое действительно перспективное. Проекты, кажущиеся сомнительными, в ноябре-2018 стоит отложить, вы попусту потратите силы и время. У Близнецов, ищущих работу, в этот период есть шанс получить выгодное предложение.

Ракам в ноябре звезды сулят спокойное течение жизни. Незначительные проблемы могут возникнуть лишь в первые пару-тройку дней месяца. Представителям этого знака Зодиака необходимо сделать в этот период упор на своей семье, иначе могут возникнуть неурядицы и конфликты. Недостаток внимания к близким всегда чреват проблемами.

Львам надо избегать откровенности даже с самыми близкими людьми. Ваши идеи могут воспринять, как глупость, что вас, безусловно разозлит. Разочарование от недооцененности блики будут угнетать долгое время, поэтому в ноябре Львам стоит держать свои планы и идеи при себе.

Самыми удачливыми из знаков Зодиака в ноябре 2018 года станут Девы. Звезды приготовили им поистине царские подарки. Любые ваши начинания обречены на успех, причем во всех сферах жизни. Только совсем уж расслабляться не стоит, в финансовых вопросах стоит проявить мудрость и рассудительность, что принесет неоспоримый положительный результат.

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В течение всего ноября Весам надо быть настороже и обратить особое внимание на свое состояние здоровья. В этот период, вероятно, обострение старых "болячек" и приобретение новых. особенно это касается тех Весов, у кого имеются проблемы с сердцем и кровеносной системой. Не поленитесь лишний раз обратиться к врачу при первых же симптомах недомогания.

Вспыльчивым, но при этом весьма общительным Скорпионам в ноябре-2018 стоит поумерить свой пыл и ограничить общение даже с близкими друзьями. В этот период вероятность "сорваться" на кого-либо будет весьма высока. Посвятите больше времени семье и спокойный месяц жизни вам гарантирован. Общение с близкими принесет гораздо больше положительных моментов, чем разборки с сотрудниками и начальством на работе.

Для тех Стрельцов, которые еще не узаконили свои отношения, в ноябре наступает самый благоприятный период для брака. Однако скоропалительные решения принимать не стоит, если у вас нет полной уверенности в партнере.

Козерогам в ноябре наконец-то распутать весь клубок накопившихся проблем. Какими бы нелегкими были задачи их нужно решить именно в этот период, чтобы в конце года не получить еще больше трудностей и преград. Двигайтесь шаг за шагом в решении ваших проблем.

Конец осени для Водолеев станет довольно сложным периодом. Необходимо заставить интуицию работать на полную катушку. Могут поступить заманчивые предложения, но не обольщайтесь, есть шанс вляпаться в авантюру, которая грозит большими финансовыми потерями. Решения стоит принимать только сто раз, взвесив все за и против.

Вместе с ноябрем к Рыбам придет усталость. Не заставляйте себя работать через силу. Если имеется такая возможность, то в этот период лучше всего устроить себе отпуск или хотя бы пару дней побудьте в одиночестве. Это пойдет вам на пользу. Проблем на работе в связи с вашим отсутствием не предвидится, звезды "подстрахуют" вас в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, астролог предупредил об угрозах 29-31 октября.