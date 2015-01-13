Die Welt: Оставьте холодную войну в учебниках по истории!

В статье «Оставьте холодную войну в учебниках по истории!», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Себастьян Курц пишет о том, что блоковый подход переживает очередной бум на нашем континенте. Официальные отношения ЕС с Россией находятся на самой нижней точке. С начала российско-украинского кризиса мы слышим взаимные обвинения, манера и тональность которых была нам неизвестна в течение 25 лет.

Мрачное предупреждение о том, что мы находимся на пороге новой холодной войны, грозит стать сбывшимся пророчеством.

Для молодых людей вроде меня, которые выросли без опыта железного занавеса, в кризисе с Россией есть что-то нереальное. Это кажется абсурдным: снова пытаться вызвать к жизни призраков холодной войны. Нельзя поддаваться этому рефлексу. Холодная война должна оставаться там, где ей положено: в книгах по истории!

Силы разума должны заставить все стороны выслушать друг друга и указать реалистичные сценарии выхода из такого только кажущегося неминуемым развития событий. Конечно, можно, сейчас легко свалить вину на Евросоюз и сказать, что мы должны были все это предвидеть.

Россия делает ставку только на армию и давление

Но давайте будем честными: Кто мог предположить, что после шести лет переговоров, украинский президент Янукович откажется подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, а возникшее из-за этого движение на Майдане станет настолько сильным, что заставит президента покинуть страну? Кто ожидал, что это вызовет такие опасения в российском руководстве, которое потом аннексировало Крым, а на востоке Украины не только поддерживало сепаратистов, но и задействовало российских солдат?

Несмотря на драматизм кризиса, крайне важно, что ЕС с самого начала ясно дал понять, что не будет никакого военного вмешательства. Это имело бы непредсказуемые последствия. Мы также дали понять, что не будем терпеть это вопиющее нарушение международного права со стороны России.

Поскольку действия России нарушают принципы Устава ООН, ОБСЕ и Совета Европы, а также противоречат всему, на чем базируется европейская интеграция: верховенство закона вместо беззакония, свободная демократия вместо права сильного, преодоление старых ошибок, а не разжигание новых конфликтов. ЕС не может и не будет отворачиваться или переворачивать страницу. Санкции были оправданными и необходимыми.

Вместе с немедленной реакцией на поведение России, мы также должны разработать долгосрочные решения. Необходимо наладить эффективный диалог с Москвой и Киевом, а также открытое обсуждение лежащих в основе кризиса напряженностей и интересов.

Мы хотим единой и процветающей Украины

Здесь мне кажутся важными три пункта. Во-первых, нашей целью является единая и процветающая Украина, в которой царит верховенство права, демократии и прав человека и у которой хорошие отношения со своими соседями. Для этого Украине нужно приложить большие усилия для проведения реформ. Я не вижу ни одной рациональной причины, почему Россия должна этого бояться.

Россия должна понять одно: Это не «Запад» заставил бывшего партнера Варшавского договора стремиться в ЕС, НАТО и ориентироваться на Запад. Все страны принимают это решение добровольно. Россия должна задать себе вопрос, почему многие из этих стран от нее отворачиваются. Неужели кто-то действительно верит, что экономическое давление и военная сила является подходящим средством для установления долгосрочных партнерских отношений?

В этом вопросе ЕС ни в коем случае не может пугать в ответ. Он должен придерживаться своей политики, которая базируется на уважении суверенитета других государств и неприкосновенности их границ, и продолжать оказывать поддержку странам, которые хотят развиваться в условиях свободы, демократии и верховенства закона.

Во-вторых, бурная реакция России в Украине потрясла европейскую систему безопасности. Последствия этого сказываются не только на ЕС и НАТО, но прежде всего на ОБСЕ. Это окажет влияние на работу следующих председателей ОБСЕ - Сербии, Германии и Австрии. При этом мы должны осознать, что надежная безопасность в Европе может быть только в сотрудничестве с Россией, а не в противостоянии с ней. Также и для России безопасность в долгосрочной перспективе можно обеспечить только вместе с Европой, а не в борьбе против нее.

Россия может быть только с Европой, а не против нее

Это должно оставаться суверенным решением каждого государства, как формировать свою политику безопасности, присоединяться ли к военному союзу, выбирать внеблоковый статус или нейтралитет. Стремление Украины в НАТО, в сочетании с новой российской военной доктриной, ведет к опасной амальгаме, которая не способствует разрядке ситуации. Я сомневаюсь, что такое развитие событий даст Украине ту долгосрочную безопасность и стабильность, к которой она, по праву, стремится.

В-третьих, Россия была и остается крупнейшим соседом ЕС. Это было бы нецелесообразно, если ЕС и Евразийский экономический союз отграничатся друг от друга и, как экономические блоки, проведут новые разделительные линии через всю Европу. В рамках Восточного партнерства и Евразийского экономического союза должны быть разработаны совместимые формы сотрудничества, которые были бы открыты не только для государств-членов, но и для других стран. Речь идет о том, чтобы не ставить страны Восточной Европы и Южного Кавказа перед сложным выбором – «Либо Европа, либо Россия» - а проводить такую политику, когда возможны оба варианта.

В этом смысле, я буду продолжать выступать за диалог между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Долгосрочной целью может быть создание общей зоны свободной торговли, которая предоставила бы общий экономический кров от Лиссабона до Владивостока. Дорога в этом направлении очень долгая и требует, чтобы все стороны действительно были заинтересованы в конструктивных результатах. Я убежден, что в конце всем это пойдет только на пользу.

Мы столкнулись с одним из самых тяжелых кризисов на нашем континенте за многие десятилетия. Немедленного решения нет. Но ясно одно: блоковый подход никуда нас не приведет. Да, Россия является частью проблемы. И да, следовательно, Россия должна быть частью решения.