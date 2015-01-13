Боевики, расстрелявшие рейсовый автобус, выпустили по блокпосту под Волновахой более 40 снарядов (видео)

Кровавый обстрел блокпоста под Волновахой - первый дерзкий теракт в этой зоне за все время АТО. Как говорится в сюжете ТСН.16:45, боевики умышленно использовали тяжелое оружие, зная, что через этот блокпост ездит мирный транспорт.

Сообщается, что террористы выпустили по блокпосту более 40 снарядов, несколько из которых попали в рейсовый автобус "Богдан", который двигался по трассе "Мариуполь-Донецк".

На месте погибли 10 человек среди пассажиров автобуса, большинство из них женщины. Еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Сейчас движение на трассе приостановлено.

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Как сообщает корреспондент ТСН с места трагедии, блокпост был почти уничтожен, а тела погибших до сих пор находятся в автобусе. Кроме того, по неподтвержденной информации, среди погибших может быть и 14-летняя девочка.

В то же время, все пострадавшие люди были госпитализированы в городскую больницу Волновахи. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Тем временем дерзкий обстрел уже назвали терактом.

Вместе с тем, в Генштабе обстрел автобуса с мирными жителями под Волновахой называют провокацией, пишет ТСН.ua. В Докучаевске, со стороны которого боевики нанесли удар из "Града", находились корреспонденты местных и российских СМИ, сообщили в Генштабе.

Как отмечается, журналисты должны были снять, как украинские военные будут наносить удары в ответ.