В "ДНР" обещают бесплатно обучать в вузах "республики" только граждан Украины

Об этом свидетельствует проект под названием условий приема в вузы "республики", опубликованный на "официальном" сайте "министерства образования и науки ДНР", сообщает "ОстроВ".

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Так, согласно п. 1 раздела 1 "настоящие Условия приема регламентируют прием граждан Украины (независимо от места регистрации и проживания), иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным программам подготовки квалифицированного рабочего, младшего специалиста, бакалавра, специалиста и магистра".

Из п. 4 раздела 1 следует, что "граждане Украины имеют право бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных высших учебных заведениях на конкурсной основе в соответствии со стандартами высшего образования, если определенный ОКУ гражданин получает впервые за средства государственного или местного бюджета".