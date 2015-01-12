Украинцы подают документы на получение биометрических паспортов (фоторепортаж)

Государственная миграционная служба (ГМС) с 12 января начала прием документов для оформления биометрических документов для выезда за границу.

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Фотокорреспондент УНИАН побывал в столичном подразделении Миграционной службы и увидел воочию, как граждане подают документы, сдают отпечатки пальцев и подпись.

Ранее УНИАН сообщал, что биометрический паспорт будет выглядеть почти так же, как обычный заграничный паспорт, отличием будет электронный чип, встроенный в обложку паспортной книжки, а также специальная отметка на обложке, которая будет указывать на наличие этого чипа.

На чип будет записываться информация о личности владельца, имеющаяся на страницах данного паспорта, а также биометрические данные - оцифрованный образ лица, оцифрованная подпись и отпечатки указательных пальцев рук.

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Для оформления биометрического паспорта необходимо обратиться исключительно в подразделение миграционной службы, где во время оформления заявления будет осуществлено фотографирование и сканирование отпечатков пальцев рук. Ни одно лицо или организация, кроме миграционной службы, оформить биометрический паспорт не сможет.

В пресс-службе отметили, что введение в Украине биометрических паспортов для выезда за границу является важным шагом на пути к безвизовому режиму с Евросоюзом, однако поездки украинцев в страны-члены ЕС без виз будут возможны только после принятия соответствующего решения стороной ЕС. Как ожидается, такое решение может быть принято уже в мае 2015 года.