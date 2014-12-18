В конце января украинцы начнут сдавать отпечатки пальцев для оформления шенгенских виз

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отмечают, что развертывание Визовой информационной системы (ВИС) в Украине осуществляется с целью обеспечения оперативного обмена информацией между компетентными службами государств Шенгенской зоны, связанных с выдачей виз гражданам третьих стран для краткосрочных поездок (до трех месяцев), консульскими учреждениями этих государств, а также между контрольно-пропускными пунктами на внешних границах ЕС. В базу данных вносится вся информация, содержащаяся в анкете, которую подают в консульское учреждение, а также цифровая фотография и отпечатки всех пальцев рук. Снятие отпечатков пальцев осуществляется с использованием электронного сканера. При этом дети в возрасте до 12 лет освобождаются от предоставления биометрических данных. Также не требуется повторное предоставление биометрических данных на протяжении последующих 59 месяцев после внесения соответствующей информации в ВИС.

Процедура сбора и хранения биометрических данных будет происходить в полном соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты персональных данных.

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В МИД напомнили, что развертывание ВИС началось с октября 2011 года. На сегодняшний день система охватывает страны Африки, Ближнего Востока, Персидского залива, Центральной и Южной Азии, Центральной и Южной Америки, регион Карибского моря, Австралию, Турцию, а также Западные Балканы.

Следующим этапом должно стать внедрение ВИС в странах «Восточного партнерства», в том числе Украине. Изложенный порядок определен с учетом технических возможностей системы.

Одним из ключевых заданий ВИС является защита аппликантов, которые обращаются за получением шенгенской визы, от неправомерного использования их персональных данных путем мошенничества и подделки, а следовательно предотвращение случаев, когда добросовестные аппликанты оказываются в ситуации, когда им отказывают в выдаче визы.

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В МИД отмечают, что использование ВИС также позволит консульским учреждениям оперативно устанавливать правомерное использование аппликантами их предыдущих шенгенских виз, что облегчает процедуру установления так называемого «Bona fide» статуса (статуса добросовестного путешествующего, который не нарушал условий получения и использования шенгенской визы) и выдачу многоразовых виз.

«МИД Украины ожидает, что введение в действие ВИС в Украине будет способствовать укреплению безопасности в Шенгенской зоне, а также последующему упрощению процесса выдачи шенгенских виз для граждан Украины, а следовательно облегчению межчеловеческих контактов с нашими европейскими партнерами», - отмечается в сообщении.