В Запорожье скопилось более миллиона тонн мусора

В Запорожье скопилось более миллиона тонн неутилизированного мусора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, проблема утилизации мусора на сегодняшний день является одной из основных проблем для Запорожья.

"По официальным данным, сейчас в областном центре более 1 млн. тонн неутилизированного мусора", - сообщили в пресс-службе, отметив, что согласно расчетам специалистов "для строительства мусороперерабатывающего завода в Запорожье необходимо около 30 млн. евро".

На сегодняшний день собирается необходимая для строительства документация.

Так, по данным пресс-службы уже получено разрешение Антимонопольного комитета Украины на создание предприятия, которое будет осуществлять строительство завода, сбор и переработку мусора на территории Запорожья.

"АМКУ дал разрешение на создание ООО "Ремондис Запорожье", которое будет осуществлять деятельность по приобретению, транспортировке, обработке вторичной переработке и утилизации отходов любого вида. В создании нового ООО будут участвовать 4 компании: запорожские "Ольф" и "Коммунсантрансэкология", киевская "Ремондис Украина" и "Ремондис Интернационал ГМБХ" (г. Люнен, Германия)2, - сообщили в пресс-службе.

По словам директора коммунального предприятия "Коммунсантрансэкология" Андрея КОЗАКА, программой развития совместного предприятия на 2008 год предусмотрены приобретение 3 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора, специализированных автомобилей для его вывоза, приобретение и установка промышленных линий по сортировке и захоронению отходов.

"Так же планируется приобрести как минимум две мусоросортировочных линии. Одна из них будет установлена на действующем полигоне бытовых отходов площадью 47 га. Линия позволит отсортировывать бумагу, жесть, стекло. Эти материалы будут впоследствии поступать на переработку. Вторую линию планируют установить на новом полигоне. О выделении под него участка земли горисполком ведет переговоры с депутатами областного совета", - сообщил А. КОЗАК.