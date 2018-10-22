Актриса "Дизель Шоу" обратилась к поклонникам после жуткого ДТП

Пострадавшая актриса "Дизель Шоу" поблагодарила всех за слова поддержки.

Актриса из "Дизель Шоу" Яна Глущенко обратилась к поклонникам после жуткой аварии.

Девушка получила ушибы в результате ДТП. Также в нем погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

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"Всем привет. Хочу сказать огромное спасибо всем вам за теплые слова, за поддержку, мы обязательно в ближайшее время выздоровеем. Простите, что мы не всем отвечаем", - говорится в обращении актрисы в Instagram.

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.