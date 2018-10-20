Стало известно, где похоронят звезду юмористического проекта "Дизель шоу" Поплавскую

В понедельник, 22 октября, в Житомире в 10:30 состоится прощание с покойной в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Кочерги.

Актрису, звезду юмористического проекта «Дизель шоу» Марину Поплавскую похоронят на ее родине в Житомире

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Дизель Студио».

Как отмечается в сообщении, в понедельник, 22 октября, в Житомире в 10:30 состоится прощание с покойной в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Кочерги. Затем пройдет отпевание погибшей в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на центральной аллее.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта «Дизель шоу» Марина Поплавская.

Согласно предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Кроме того, участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает

Справка УНИАН. Марина Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград-Волынский Житомирской области. После школы поступила в Житомирский государственный университет. После этого она работала учителем языка и литератури. Играла в команде КВН «Девчонки из Житомира» и работала на телевидении.