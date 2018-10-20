Пострадавший в трагичном ДТП актер "Дизель шоу" прокомментировал аварию

"Я жив. Она нет", - коротко написал актер.

Актер популярного украинского комедийного проекта "Дизель шоу" и его фронтмен Егор Крутоголов, который пострадал в результате смертельного ДТП под Киевом сегодня утром, прокомментировал аварию.

"Я жив. Она нет", - коротко написал актер на своей странице в Facebook, говоря о Марине Поплавской, которая стала единственной жертвой жуткого ДТП.

В комментариях под постом друзья и коллеги высказывают свои соболезнования из-за смерти одной из самых ярких актрис "Дизель шоу".

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"Не могу понять, как водитель с его опытом и вашей общей историей разъездов не смог/не увидел/не успел разъехаться с грузовиком... Вечная память Францевне", - написал украинский гонщик и телеведущий Алексей Мочанов.

Телеведущая Тала Калатай написала в комментариях: "Так больно. Егор, живи!!! Выздоравливайте с Яной... Марина навсегда в наших сердцах... в этом мире нет справедливости, у него свои, неведомые нам законы".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, на трасе Киев-Чоп в районе села Мила автобус с участниками "Дизель шоу" столкнулся с фурой. Марина Поплавская, сидевшая на переднем сидении, погибла на месте. Двое участников коллектива Егор Крутоголов и Яна Глущенко попали в больницу.