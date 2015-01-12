Украинские силовики сбили под Мариуполем беспилотник боевиков - СМИ

02:50, 12 января 2015
Общество
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В воскресенье около 21.10 в с. Новоселовка Тельмановского района украинские военные сбили беспилотник противника.

/ flickr.com/vaguardpao

Об этом сообщает 0629.

Сообщается, что летательный аппарат был зафиксирован и сбит из зенитной установки.

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