Украинские силовики сбили под Мариуполем беспилотник боевиков - СМИ

В воскресенье около 21.10 в с. Новоселовка Тельмановского района украинские военные сбили беспилотник противника.

Об этом сообщает 0629. Сообщается, что летательный аппарат был зафиксирован и сбит из зенитной установки. Читайте такжеСиловики уничтожили вражеский беспилотник под Волновахой

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