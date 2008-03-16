Из-за кражи деталей упали три опоры ЛЭП возле автотрассы

В Апостоловском районе Днепропетровской области рядом с автотрассой Кировоград-Запорожье (182 км.), из-за кражи растяжек на двух железобетонных опорах высоковольтной электролинии напряжением 35 кВ, произошло падение трех опор. В результате чего без электроснабжения временно остались три сельских населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, электроснабжения населенных пунктов возобновлено по резервной схеме.

16 марта работы по монтажу электрических опор, в которых были задействованы бригады облэнерго, будут продолжены.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.