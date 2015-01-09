В Запорожье задержали боевика, который готовил теракты

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что 35-летний боевик, житель Запорожской области, добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование «Восток» в июне с.г. Ему выдали оружие и отправили охранять захваченное террористами административное здание в Донецке.

Кроме того, «Король» вместе с другими боевиками осуществлял вооруженные нападения на мирное население и украинских военных на территории Донбасса. Обеспечение их преступной деятельности осуществляли лично главари бандформирований – обеспечивали пулеметами «Утес», автоматическими гранатометами (АГС) и гранатами РГД-5.

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По возвращении домой «Король» по заданию террористов «ДНР» начал подготовку к совершению терактов и диверсий на объектах жизнеобеспечения в Запорожье с применением оружия и взрывчатки. Злоумышленники планировали запугать население и дестабилизировать ситуацию в мирном регионе.

Боевик «Король» подыскивал сообщников, которые должны были наблюдать за украинскими блокпостами и собирать данные об охране объектов инфраструктуры в Запорожье. Свои отчеты о выполнении заданий диверсанты должны были отправлять кураторам-террористам.

В отношении задержанного осуществляются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится под стражей.