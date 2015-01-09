В Крыму замёрзло Симферопольское водохранилище (фото)

Как сообщает Крым.Реалии, в четверг 8 января поверхность водохранилища сковало льдом.

Симферопольское водохранилище – один из крупнейших искусственных водоёмов Крыма, создан в 1954 году. Длина водохранилища 4,6 км, ширина – 0,9 км, наибольшая глубина – 38 метров.Водохранилище снабжает водой Симферополь и некоторые населённые пункты района, питается из реки Салгир.

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В ночь с 7 на 8 января температура воздуха в аннексированном Крыму приблизилась к рекордному минимуму – на территории крымской столицы столбик термометра опустился до -23 градусов.

По сообщениям Регионального центра по гидрометеорологии по Республике Крым, подобное снижение температуры в Симферополе 7 января было зафиксировано 80 лет назад, в 1935 году, и составило 23,3 градуса мороза.