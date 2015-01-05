Сильные морозы оставили без электричества около 135 тысяч семей Канады
01:21, 05 января 2015Мир
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Непогода в Канаде стала причиной отключения электроэнергии у более чем 135 тысяч домохозяйств в провинции Квебек, сообщила компания Hydro-Quebec.
Сильные морозы оставили без электричества около 135 тысяч семей Канады / meteoprog.ua
В различных провинциях ожидаются ливни, наводнения, ураганный ветер до 120 километров в час (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор), снегопады и экстремальные морозы до -30 градусов ночью. Метеорологи предупредили о похолодании до -48 градусов и снегопаде с уровнем снега в 15-30 сантиметров, пишет РИА Новости.
Без света остались 75 тысяч клиентов компании в административной области Монтержи и еще 51 тысяча в области Монреаль, передает телеканал CBC.
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В целом предупреждения касаются всех провинций Канады, кроме Острова принца Эдуарда у восточного побережья.
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