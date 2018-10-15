В Киеве торжественно провожали Национальную сборную на «Игры непокоренных» в Австралию (фото)

Завтра 15 украинских спортсменов отправятся в Сидней.

В Киеве сегодня торжественно провожали Национальную сборную Украины на «Игры непокоренных» в Австралию.

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Как сообщает Правительственный портал, в торжествах по случаю отъезда украинской команды приняла участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Вы - люди, на которых равняются не только ваши собратья, но и вся Украина ... Вы уже победили: победили врага, вы победили рутину и сложности жизни, вы победили себя. Мы гордимся вами», - сказала она.

Также вице-премьер поблагодарила за поддержку международных партнеров из Великобритании, Австралии, НАТО, в частности, Агентство НАТО по вопросам поддержки и снабжения.

Как сообщал УНИАН, 16 октября национальная сборная Украины отправляется на «Игры непокоренных» в Сидней.

Соревнования в паралимпийском стиле будут проходить с 20 по 27 октября. В них примут команды из 18 стран: Афганистан, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирак, Италия, Иордания, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Румыния, Украина, Великобритания, США.