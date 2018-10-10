Более половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках - опрос

В 2012 году этот показатель составлял лишь 33%.

52% опрошенных украинцев выражают готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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"52% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2017 году таких респондентов было 54%, в 2012-м - 33%)", - говорится в результатах исследования.

Больше всего таких респондентов на западе Украины (63%), а в центре и на юге - половина. В то же время, на востоке относительное большинство (55%) заявили, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (35% готовы, 10% - не определились).

При этом, добавили в "Рейтинге", патриотически настроенных больше среди мужчин и состоятельных опрошенных.

Аудитория - население Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 2 тысячи респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%. Опрос проводился 27 сентября - 4 октября.

Как сообщал УНИАН, более половины украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, треть - против.