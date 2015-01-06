Теракты в Одессе могли организовать политические кланы для дестабилизации ситуации в городе - активисты

Кто это сделал - не известно. Вместе с тем общественные активисты не исключают, что это могли сделать политические кланы, чтобы дестабилизировать ситуацию в области, обеспечить замену местной власти на пути к будущим выборам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Это может быть попытка политических кланов, которые ведут борьбу между собой параллельно с войной с Россией, использовать вот такие взрывы для дестабилизации ситуации в Одессе и тем самым дать повод для смены определенных высших должностных лиц области, начиная от губернатора и заканчивая там начальником управления внутренних дел области. И об этом постоянно говорят", - заявил активист совета общественной безопасности Марк Гордиенко.

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"К сожалению, пока что нет никаких прямых подтверждений причастности российских диверсантов ко всем без исключения терактам, которые происходили на территории Одесской области. Что касается центров волонтеров, которые взрывали, кажется, уже все, то здесь нельзя исключать, что это дело рук кого-то из властных кабинетов. Ситуация в стране и так очень нестабильная и это может играть на руку тем, кто будет, возможно, идти на выборы осенью этого года", - говорит руководитель Одесского областного отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко.