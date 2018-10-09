Презентация результатов социсследования “Отношение украинцев к социал-демократии”

12 октября (пятница) 2018 года в 10:30 в Inveria Flow space состоится презентация результатов всеукраинского социологического исследования “Отношение украинцев к социал-демократии”

Организаторы мероприятия – Представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Институт Горшенина

В мероприятии примут участие:

Марсель Рьотиг, директор Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине,

Конрад Голота, советник по вопросам партий в Центральной и Восточной Европе, Партия европейских социалистов (PES),

Богдан Ференс, член координационного Совета, Институт демократии и социального прогресса, соучредитель, СД Платформа.

Помимо презентации результатов, состоится также обсуждение. Ключевые вопросы:

- с какими идеологиями идентифицируют себя украинцы в разных регионах;

- как они понимают такие понятия, как «свобода», «справедливость» и «солидарность»;

- как украинское общество оценивает качество социального обеспечения в современной Украине и во времена СССР;

- готовы ли украинцы платить больше налогов ради лучшей системы социальной защиты;

- какие из политических партий, по мнению населения Украины, разделяют социал-демократические ценности?

"Значительному количеству людей сложно идентифицировать себя с «левыми», «правыми» или «центристами» и определить, какая идеология соответствует их жизненным взглядам. В то же время украинцы в определенной степени тяготеют к центристским взглядам, а социал-демократическое течение как «золотая середина» пользуется наибольшей поддержкой", - отмечают организаторы исследования.

Для регистрации на мероприятие заполните онлайн форму по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTb0CgO8SuNdp0zlTF2vciqCw_c03Hbj2X2ezrD9FLM7tEHw/viewform

Презентація пройде з 11:00 до 13:30 (реєстрація з 10:30) в Inveria Flow space, вул. Володимирська 49а.