Боевики за день 10 раз обстреливали позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«После относительно спокойной ночи незаконные вооруженные формирования опять прибегли к провокациям и, начиная с 8-и часов утра, 10 раз открывали огонь по позициям наших войск из стрелкового оружия, гранатометов, минометов, вооружения танка и артиллерии», - говорится в сообщении.

«Из гранатометов боевики дважды обстреляли Донецкий аэропорт, а из минометов – населенные пункты Золотое и Донецкий на Луганщине, а также Мирное и дважды окраины Чермалика Донецкой области», - отмечает штаб АТО и добавляет, что вблизи Никишино вел огонь вражеский снайпер.

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Кроме того, после обеда незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия, вооружения танка и артиллерии населенный пункт Пески.

Украинские воины на провокации не поддаются, уверенно удерживают свои позиции и продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных территорий Донбасса, отмечают в штабе АТО. Так, в Луганской области представители гражданско-военного сотрудничества встретились с руководителями органов местного самоуправления населенных пунктов Станица Луганская и Трехизбенка и договорились о предоставлении помощи в восстановлении там электроснабжения.

Ранее УНИАН сообщал, что за ночь в зоне АТО не прозвучало ни единого выстрела.