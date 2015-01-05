За ночь в зоне АТО не прозвучало ни единого выстрела – штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

К этому времени боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных используя разные виды вооружения в том числе и артиллерию.

«Из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и гранатометов боевики 5 раз обстреляли населенный пункт Пески, вблизи Донецка. Под обстрел из стрелкового оружия попали наши военные на блокпосту неподалеку от населенного пункта Новоташковское, а под минометный обстрел - позиции на окраинах Орлово-Ивановки», - говорится в сообщении.

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В то же время, в полночь в течение часа боевики трижды обстреляли украинских военных применяя артиллерийские системы вблизи населенных пунктов Редкодуб и Малоорловка.