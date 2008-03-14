Министр экономики объяснил, из чего состоит инфляция в Украине

Инфляция в Украине в 2008 году главным образом формировалась под воздействием роста цен на продукты питания, удельный вес которых в потребительской корзине составляет 52%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, к такому выводу пришли специалисты министерства.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, среди основных причин роста цен на продовольственные товары - рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Причина, по мнению министра, в сокращении внутреннего производства сельскохозяйственной продукции.

Так, валовой сбор зерновых в 2007 году уменьшился на 15,5%, подсолнечника - на 21,6%, сахарной свеклы - на 23,9%, картофеля - на 2%, овощей - на 15%; предложение молока сократилось на 8%, а рост цен реализации сельскохозяйственной продукции в 2007 году составлял 38%.

При этом министр отметил, что на мировых рынках цена пшеницы в январе-феврале 2008 года выросла на 19,8%, за 2007 год - в 1,9 раза.

Кроме того, Б.ДАНИЛИШИН отметил, что на инфляцию существенное влияние оказало повышение цены на энергоносители - на природный газ и нефть, а также повышение заработной платы работников с превышением темпов роста производительности труда. «Рост реальной зарплаты в январе 2008 года составлял 14,1%, в целом в 2007 году - 12,5%, в то время как производительность труда выросла на 6,9%», - сообщил Б.ДАНИЛИШИН.

Также министр отметил, что в начале 2008 года население активно тратило деньги - уровень потребительских расходов составил 92 % от валового имеющегося дохода домохозяйств.

Это происходило из-за ускоренного роста доходов населения: прирост реальных имеющихся доходов в январе 2008 года (23,4%) сравнительно с январем 2007 г.

- «подогрев» потребительского спроса со стороны банковской системы через кредитование - объемы кредитования физических лиц в январе-феврале 2008 года выросли на 8,6%, при этом объем чистых заимствований населения составил больше 4,2 млрд. грн., что составляет более 20% от январской заработной платы.

«Вместе с этим, значительную роль в формировании инфляционных процессов играют и процессы конвергенции. Из-за динамического сокращения разрыва в уровне ВВП на одного человека в Украине и Евросоюзе происходит соответствующее приближение уровней внутренних цен к мировым», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Этот фактор, по мнению министра, сформирован, в первую очередь, в результате открытости экономики Украины и значительной конкуренции между внутренними и внешними потребителями сырьевых продуктов и полуфабрикатов (влияние экспортной компоненты на рост внутренних цен), а также увеличением притока импортных товаров, что в результате детенизации импорта ведет к увеличению цен на них в Украине и ускорению инфляционных процессов в большинстве стран-соседей и других странах мира.

По данным Минэкономики Украины, в 2007 году и в январе 2008 года инфляция в России составила, соответственно, 111,9% и 102,3% (в феврале - 101,2%), Беларуси - 112,1% и около 102%.

По данным статистического бюро Eurostat, инфляция в 15 странах, которые входят в состав еврозоны, в 2007 году составила 103,1% против 102,2% в 2006 году, а в январе 2008 года - 103,2% (в годовом исчислении) - наивысший показатель за всю историю существования единой европейской валюты.

Европейская комиссия по состоянию на январь 2008 года пересмотрела свои прогнозы по инфляции в зоне евро (с 2,1% до 2,6%) в связи с резким ростом цен на продовольственные товары и топливо.

«На фоне непосредственного роста стоимости импортированных товаров девальвация гривни относительно евро дополнительно приводит к подорожанию импортированных из стран Европы товаров», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Также министр считает, что нельзя не обращать внимания на высокие инфляционные ожидания в обществе, «которые подогреваются заявлениями политических оппонентов», - «Таким образом, по оценкам правительства, текущее формирование ценовой динамики на потребительском рынке происходит, главным образом под воздействием инфляции расходов, которая уже два года подряд является объективной и определяющей как в Украине, так и в мире», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен в январе 2008 года составлял 2,9%, в феврале текущего года - 2,7%.