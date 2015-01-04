Только 20% украинцев считают, что за Крым нужно воевать – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ZN.UA.

Согласились с тем, что полуостров необходимо отвоевать только 18,5% опрошенных. В Донецкой и Харьковской областях эту затею считают зряшной. В отличие от Галичины.

Согласно данным исследования, самая популярная версия — "Крым для Украины потерян навсегда". Ее разделяют 23,5% жителей страны, в том числе, 57,7% опрошенного населения Донецкой области.

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На то, что мятежная республика вернется добровольно (так считают 21,1%) в случае превращения Украины в развитое, экономически привлекательное государство, надеются преимущественно соседи-южане.

В то, что обязательным условием возможного возврата Крыма являются экономические и политические потрясения в России, верят еще меньше —16%. Обращает на себя внимание разве что популярность этого тезиса в Луганской области (22,1%).