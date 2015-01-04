Только 20% украинцев считают, что за Крым нужно воевать – опрос
Если 62,8% украинцев уверены, что воевать за Донбасс есть смысл, то сражаться за Крым жители Украины готовы куда меньше.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ZN.UA.
Согласились с тем, что полуостров необходимо отвоевать только 18,5% опрошенных. В Донецкой и Харьковской областях эту затею считают зряшной. В отличие от Галичины.
Согласно данным исследования, самая популярная версия — "Крым для Украины потерян навсегда". Ее разделяют 23,5% жителей страны, в том числе, 57,7% опрошенного населения Донецкой области.
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На то, что мятежная республика вернется добровольно (так считают 21,1%) в случае превращения Украины в развитое, экономически привлекательное государство, надеются преимущественно соседи-южане.
В то, что обязательным условием возможного возврата Крыма являются экономические и политические потрясения в России, верят еще меньше —16%. Обращает на себя внимание разве что популярность этого тезиса в Луганской области (22,1%).