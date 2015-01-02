Полковник СБУ, погибший в бою под Славянском, признан Героем Украины

15:05, 02 января 2015
Общество
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Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена ”Золотая Звезда” полковнику СБУ Александру Анищенко (посмертно).

uanews.sumy.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно указу, полковник Анищенко награжден за исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Заместитель начальника отдела Управления СБУ в Сумской области полковник Анищенко погиб 5 мая 2014 года во время выполнения боевой задачи вблизи города Славянск Донецкой области. Группа военнослужащих СБУ была атакована террористами.

Читайте такжеПрезидент присвоил звание Героя Украины трем бойцам АТОНаходясь под огнем и имея многочисленные ранения, полковник Анищенко продолжал вести огонь, прикрывая своих товарищей. Погиб от ранений на месте боя.

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