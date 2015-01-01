В Украине и Киеве объявили штормовое предупреждение на 1 и 2 января
15:47, 01 января 2015Общество
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В Украине и Киеве на 1 и 2 января объявлено штормовое предупреждение.
Украинцев предупреждают о гололеде на дорогах / Фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского Гидрометереологического центра.
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"В течение дня 1 января, и ночью 2 января в Киеве и Киевской области гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Также отмечено, что в Украине в целом "2 января на дорогах местами гололедица, днем в западных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с".
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине ожидается осложнение погодных условий, на большей части территории снежный покров будет достигать 10-40 см, на дорогах гололедица.
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