Фигурант ужасного ДТП в Харькове с шестью жертвами расплакался на суде

В Харькове продолжается суд над фигурантами аварии в Харькове 18 октября 2017 года.

Во вторник, 2 октября, в Харькове продолжается судебное слушание дела о ДТП на Сумской.

Геннадий Дронов, один из обвиняемых, впервые дал показания спустя год после трагедии, передает Vgorode.

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Дронов заготовил речь выступления заранее, читал ее с бумаги и плакал. Водитель "Volkswagen Touareg" в первую очередь попросил прощения у родственников погибших и сказал, что юридически своей вины не признает.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.