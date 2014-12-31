Главой представительства Всемирного конгресса украинцев в Украине назначен Касянчук

Как сообщили в представительстве ВКУ, на должность директора претендовали более 70 кандидатов из 12 стран.

Сергей Касянчук родился и вырос во Львове, окончил Львовский государственный университет по специальности «Экономическая кибернетика» и получил степень магистра политических наук в Украинском свободном университете в Мюнхене. В Канаде он работал в сфере финансов в качестве аналитика в Canadian Imperial Bank of Commerce и Кредитном Союзе «Будучнисть».

Как волонтер имеет большой опыт работы в украинских организациях на мировом и местном уровнях.

С 2004 года Сергей Касянчук занимался организацией миссий наблюдателей по мониторингу избирательных процессов в Украине и был активным защитником прав украинских граждан и новых иммигрантов за пределами Украины.

Справка УНИАН. ВКУ является международной координационной организацией украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 млн украинцев. ВКУ объединяет украинские организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще из 14 стран. Основанный в 1967 году, ВКУ был признан в 2003 году неправительственной организацией в Экономическом и социальном совете ООН со специальным консультативным статусом.