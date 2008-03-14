Прогноз погоды на выходные

Завтра днем на большинстве территории Украины ожидаются дожди. Сухая погода прогнозируется только в Крыму и в некоторых городах Юга Украины.

Во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске, Луцке, Ровно 15 марта днем ожидаются дожди, температура будет колебаться от +4 до +6°. Ночью установится переменная облачность, вероятны незначительные осадки, температура от 0 до 3° тепла. 16 марта во Львове, Луцке и Ровно будет облачно, осадки возможны лишь ночью. Дневная температура - от 7 до 9° тепла. Ночная – от +5 до +7.

В Житомире, Виннице и Черновцах завтра днем пройдут дожди. Днем столбик термометра поднимется до +3-6°, ночью температура составит близко +1-4°. 16 марта днем будет облачно, ночью возможны осадки. Дневная температура составит +6-10°, ночью – от 3 до 5°.

В Кировограде, Николаеве, Одессе и Херсоне завтра будет облачно, возможны дожди. В Бердянске установится солнечная погода. Температура днем будет колебаться между 5 и 9° тепла. Ночью – от 3 до 6°. 16 марта установится облачная, но сухая погода. Немного потеплеет. Дневная температура составит от 7 до 13° тепла, ночная – от 5 до 8°.

В Ялте и Симферополе завтра будет облачно, без осадков. Температура днем 7-9°тепла, ночью – 3-6°. 16 марта существенных изменений не ожидается ни в погодных условиях, ни в показателях температуры.

В Запорожье, Днепропетровске и Харькове завтра днем будет облачно с прояснениями. В Донецке и Луганске пройдут дожди. Днем температура воздуха составит 6-8° тепла. Ночью будет колебаться от 0 до +4°. 16 марта днем сохранится вероятность осадков, ночью установится переменная облачность дневная температура составит + 6-9°, ночная +1 до +3°.

В Полтаве, Сумах, Черкассах и Чернигове завтра будет облачно. В Черкассах вероятные осадки. Температура воздуха составит около 6-9° тепла днем и +1-3 ночью. 16-го будет облачно, осадки возможны в Полтаве и Сумах температура воздуха существенно не изменится.

15 марта в столице ожидается переменная облачность, дневная температура: 5-8° тепла, ночная - +2-4. Ветер преимущественно западный 11-21 км/час. 16 марта возможен дождь. Днем - +5-7°, ночью - +2-4°.

По материалам сайтов uaportal.com и pogoda.ua