Подписанный контракт с Airbus Helicopters позволит Украине технически не зависеть от России - МВД (видео)

Украина до сих пор использует советские вертолеты Ми-8, которые все время нуждаются в ремонте и без российских комплектующих в настоящее время невозможно их обслуживать.

Контракт с французской компанией «Airbus Helicopters» на приобретение вертолетов позволит Украине технически не зависеть от Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга.

По его словам, Украина до сих пор использует советские вертолеты Ми-8, которые все время нуждаются в ремонте и без российских комплектующих в настоящее время невозможно их обслуживать.

Читайте такжеУкраина и Франция подписали контракт на приобретение вертолетов (фото)

«Год назад возник вопрос, что украинский парк вертолетов зависит от поставок комплектующих из Российской Федерации. Мы приняли решение организовать работу с французской компанией «Airbus Helicopters» для того, чтобы обеспечить техникой все наши подразделения без участия РФ», - отметил Яровой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов «Airbus Helicopters» для системы авиационной безопасности и защиты МВД.

Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе.

МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225.