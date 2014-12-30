Миротворческая миссия УПЦ МП освободила из плена "ДНР" двух украинских военнослужащих
Миротворческая миссия Украинской православной церкви Московского патриархата 30 декабря освободила из плена террористов "ДНР" двух военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Как сообщил “УНИАН-Религии” первый проректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик, встреча освобожденных военных с родными и близкими состоится 31 декабря в 10.00 в Киево-Печерской лавре (корпус 70-А).
Ющик рассказал, что сегодня в Донецке в результате переговоров миротворческой миссии УПЦ МП передали жителей Волынской области: младшего сержанта 51-й бригады Юрия Потейчука, младшего сержанта Святослава Савчука. Также УПЦ МП подключилась к процессу освобождения украинского военнослужащего Александра Яслинского, что произошло усилиями волонтерской группы “Патриот”.
Читайте такжеВ плену у боевиков остаются более 900 человек - правозащитники“Переговоры закончились. Немного замученные, но наших ребят забрали. Встретят Новый год с родными. Ребята едут со мной в машине и чувствуют себя хорошо. Александра Яслинского передали матери сразу, они сейчас в Славянске, потом поедут на Волынь. Юрия и Святослава привезем в Киев, туда приедут их родные - верующие УПЦ, по ходатайству которых мы организовали эту миссию”, - отметил Ющик.
По его информации, освобожденные военнослужащие находились в плену с конца августа, а мобилизованы были в апреле.