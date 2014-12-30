Миротворческая миссия УПЦ МП освободила из плена "ДНР" двух украинских военнослужащих

Как сообщил “УНИАН-Религии” первый проректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик, встреча освобожденных военных с родными и близкими состоится 31 декабря в 10.00 в Киево-Печерской лавре (корпус 70-А).

Ющик рассказал, что сегодня в Донецке в результате переговоров миротворческой миссии УПЦ МП передали жителей Волынской области: младшего сержанта 51-й бригады Юрия Потейчука, младшего сержанта Святослава Савчука. Также УПЦ МП подключилась к процессу освобождения украинского военнослужащего Александра Яслинского, что произошло усилиями волонтерской группы “Патриот”.

Читайте такжеВ плену у боевиков остаются более 900 человек - правозащитники“Переговоры закончились. Немного замученные, но наших ребят забрали. Встретят Новый год с родными. Ребята едут со мной в машине и чувствуют себя хорошо. Александра Яслинского передали матери сразу, они сейчас в Славянске, потом поедут на Волынь. Юрия и Святослава привезем в Киев, туда приедут их родные - верующие УПЦ, по ходатайству которых мы организовали эту миссию”, - отметил Ющик.

По его информации, освобожденные военнослужащие находились в плену с конца августа, а мобилизованы были в апреле.