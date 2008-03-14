Саперы взорвали мину в центре Донецка

Саперы около 13.30 взорвали мину в центре Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, ситуация находится под контролем, оцепление снято.

По словам начальника областного управления МЧС Андрея БОНДАРЕНКО, возобновились строительные работы на строительной площадке "Донбасской инвестиционно-строительной компании" (ДИСК), где накануне была обнаружена мина.

На месте обнаружения мины других боеприпасов не обнаружено, и такая ситуация больше не повторится, заверил А.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, саперы приняли решение взорвать мину в центре Донецка из-за невозможности ее транспортировки. "Пиротехническая группа пришла к заключению, что боеприпас приведен в боевое состояние. То есть мина прошла ствол миномета", - сказал А.БОНДАРЕНКО. Он подчеркнул, что в связи с этим пиротехники приняли решение не транспортивать мину за пределы города, а подорвать боеприпас на месте обнаружения.

Из района чрезвычайной ситуации было эвакуировано более тысячи учеников и преподавателей школы № 1, а также жители соседних домов.