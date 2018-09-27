Одесский активист Устименко узнал одного из арестованных по подозрению в покушении на него в июне

Он уверен, что один из двух задержанных совершил на него нападение.

Глава одесской организации ВО «Автомайдан» Виталий Устименко, на которого 5 июня текущего года в Одессе произошло покушение, узнал одного из арестованных вчера мужчин, подозреваемых в нападении.

Об этом УНИАН сообщил Устименко.

«Я уверен, что один из них совершил на меня нападение», - сказал Устименко.

Активист не уточнил, кого именно он имеет ввиду из двоих задержанных.

Соответствующие процессуальные мероприятия пока не осуществлялись.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Одессе злоумышленники напали на главу местной организации ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко, когда он вышел из офиса «Общественного телевидения».

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К нему подбежали двое мужчин спортивного телосложения и начали бить по голове. Устименко упал на асфальт, после чего ему нанесли ранение (предположительно, ножом) в верхнюю часть бедра.

Устименко часто высказывается против застройки побережья, исторического центра Одессы и принимает участие в соответствующих акциях протеста.

25 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что правоохранители задержали двоих подозреваемых в нападении на Устименко.

26 сентября Киевский районный суд Одессы взял под стражу без права на залог обоих подозреваемых в покушении на жизнь активиста.

Напомним, в феврале этого года Устименко подвергся нападению в помещении Соломенского райсуда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Устименко был в числе активистов, выступавших против Труханова.