В Одессе суд арестовал одного из подозреваемых в нападении на активиста Устименко

Подозреваемый отрицает свою причастность к нападению. Также он утверждает, что принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Киевский районный суд Одессы арестовал одного из подозреваемых в нападении на главу одесской организации ВО «Автомайдан» Виталия Устименко, которое произошло 5 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, в райсуд поступило ходатайство об избрании меры пресечения двум подозреваемым в совершении покушения на убийство Устименко.

«Автоматизированной системой документооборота определен состав суда. Ходатайство об избрании меры пресечения рассматривала судья Юлия Федулеева», - отметили в ведомстве.

Сегодня, 26 сентября, Киевский райсуд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в покушении на умышленное убийство (ч.2 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины).

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По версии следствия, 5 июня на улице Фонтанская дорога двое подозреваемых и еще одно неустановленное следствием лицо совершили нападение на общественного деятеля.

«Мужчины нанесли пострадавшему несколько ударов колюще-режущими предметами. Активист остался жив, потому что активно сопротивлялся. Не доведя до конца своего намерения, подозреваемые скрылись с места преступления. Пострадавшего сразу госпитализировали», - сказали в пресс-службе.

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, суд избрал подозреваемому в покушении на убийство меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В частности, отправлен в СИЗО житель Кривого Рога, задержанный в Днепропетровской области. Подозреваемый отрицает свою причастность к преступлению. Также он заявил во время заседания, что воевал на востоке Украины и является военнослужащим 54-й отдельной механизированной бригады.

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Как сообщал УНИАН, 5 июня в Одессе злоумышленники напали на председателя местной организации ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко, когда он вышел из офиса «Общественного телевидения».

К нему подбежали двое мужчин спортивного телосложения и начали бить по голове. Устименко упал на асфальт, после чего его ранили (вероятно, ножом) в верхнюю часть бедра. Сам активист считает, что злоумышленники хотели нанести удар режущим предметом по почкам.

По данному факту возбуждено производство по ст.15 и ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Устименко часто высказывается против застройки побережья, исторического центра Одессы и принимает участие в соответствующих акциях протеста.

В феврале этого года Устименко подвергся нападению в помещении Соломенского райсуда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Устименко был среди активистов, которые выступали против Труханова.

25 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что правоохранители задержали подозреваемых в нападении на Устименко.

По его словам, задержаны двое злоумышленников: один - в Донецкой области, другой - в Днепропетровском регионе.