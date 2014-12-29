Жителям оккупированного Севастополя пообещали не отключать воду на праздники
17:21, 29 декабря 2014Общество
4
«Губернатор» Севастополя Сергей Меняйло поручил «Севгорводоканалу» обеспечить бесперебойную подачу воды горожанам с вечера 30 декабря по 11 января.
«Губернатор» распорядился снять ограничение по подаче воды / ipnews.in.ua
Об этом сообщила пресс-служба «правительства» Севастополя, передают "Крым. Реалии".
«Губернатор» распорядился снять ограничение по подаче воды горожанам в связи с пополнением объемов Чернореченского водохранилища, которое питает город.
Читайте такжеВ Крыму отключили электричество из-за превышения лимитов - Минэнергетики
По данным начальника Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя Мирослава Сагайдака, сейчас эти объемы составляют около миллиона кубометров, запасы питьевой воды на сегодняшний день – более 11,5 миллионов кубических метров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter