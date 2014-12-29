Жителям оккупированного Севастополя пообещали не отключать воду на праздники

17:21, 29 декабря 2014
Общество
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«Губернатор» Севастополя Сергей Меняйло поручил «Севгорводоканалу» обеспечить бесперебойную подачу воды горожанам с вечера 30 декабря по 11 января.

/ ipnews.in.ua

Об этом сообщила пресс-служба «правительства» Севастополя, передают "Крым. Реалии".

«Губернатор» распорядился снять ограничение по подаче воды горожанам в связи с пополнением объемов Чернореченского водохранилища, которое питает город.

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По данным начальника Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя Мирослава Сагайдака, сейчас эти объемы составляют около миллиона кубометров, запасы питьевой воды на сегодняшний день – более 11,5 миллионов кубических метров.

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