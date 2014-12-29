На Одесщине для спасения людей из снежных заносов привлекли военных

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, по решению регионального штаба по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, на помощь спасателям, сотрудникам облавтодора и коммунальным службам направили технику и личный состав Министерства обороны Украины.

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«Один мощный тягач (БАТ) воинской части №3599, которая дислоцируется в городе Белгород-Днестровский, направляется в село Монаши, где огромный затор транспорта. Второй БАТ - в Овидиопольский район, где затор транспорта между населенными пунктами Каролино Бугаз и Роксоланы.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области сильная метель и снегопад. Наиболее осложнена ситуация в Овидиопольском районе между населенными пунктами Каролино Бугаз и Роксоланы, где возник затор транспорта. В 11-00 туда направили пожарно-спасательный автомобиль. В 13-00 спасатели направились на помощь людям, которые оказались в снежной ловушке возле села Монаши Белгород-Днестровского района.

По информации ПАО «Одессаоблэнерго», по состоянию на 12:00 от электричества отключены 11 населенных пунктов.

Всего с 27 декабря освобождены из снежных заносов более 350 единиц транспорта, из которых более 200 легковых, около 130 грузовиков и 12 маршрутных автобусов, в которых находилось более 1,1 тыс. человек.