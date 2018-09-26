Госдеп США поддерживает предоставление автокефалии православной церкви в Украине
Соединенные Штаты поддерживают стремление украинской православной церкви получить автокефалию.
Об этом в Госдепе проинформировали во вторник, 25 сентября, пишет DW.
"Соединенные Штаты уважают возможность православных религиозных лидеров и прихожан Украины добиваться автокефалии согласно их убеждений", - говорится в заявлении представительницы Госдепартамента США Хизер Ноєрт, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Вселенского патриарха Варфоломея в заявлении названо "голосом религиозной толерантности и межконфессионального диалога".
"Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу членов религиозных групп направлять свою религию согласно их убеждений и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства", - подчеркнуто в заявлении пресс-секретаря Госдепа.
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Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей заявил 22 сентября, что не изменит своей позиции относительно поддержки предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Недавно в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими екзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.
Как сообщалось, 19 апреля депутаты Верховной Рады Украины поддержали обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии. Эту идею уже долгое время поддерживает руководство Украинской православной церкви (Киевского Патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии для новой украинской церкви. Заседание Синода, на котором будет рассматриваться этот вопрос, перенесено с сентября на октябрь.