Вселенский патриарх: Украина вскоре получит автокефалию, потому что это ее право

Варфоломей подчеркивает, что не отступится от своего намерения в отношении Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей заявляет, что отправил сообщение всем сторонам о том, что Украина получит автокефалию, поскольку это ее право.

Об этом патриарх сказал сегодня, совершая Божественную литургию в Церкви св. Фоки в Стамбуле, сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко на своей странице в Facebook, цитируя издание fanarion.blogspot.com.

«В присутствии представителя Чешской православной церкви вселенский патриарх сказал, что церковь Чехии и Словакии – новейшая из автокефальных церквей, которую Вселенский патриархат провозгласил автокефальной в 1998 году. Сейчас наступила очередь Украины, которая получит статус автокефалии, который, я надеюсь, надолго, несмотря на существующие реакции, и это будет потому, что это ее право», - сказал Варфоломей.

«Это ее право на получение статуса автокефалии, а с другой стороны, это право, и действительно исключительное право нашего Вселенского патриархата предоставлять автокефалию всем новым православным церквям, начиная с России в ХVI веке, и чешской и словацкой, как я сказал раньше», - подчеркнул вселенский патриарх.

«Мы не боимся угроз. Как недавно я говорил в одной речи, Вселенский патриархат ни угрожает, ни находится под угрозой, но неуклонно прогрессирует в исполнении священных апостольских правил и в исполнении и соблюдении привилегий, которые установлены правилами Вселенских соборов. Эти правила Вселенских соборов и привилегии, предоставленные этими соборами самой первой церкви Константинополя, мы не оставляем их. Мы уважаем их, мы сохраняем их, и мы также будем их реализовывать в случае Украины и других стран», - заверил Варфоломей.

По словам заместителя главы Администрации президента Украины, вселенский патриарх сегодня сделал важное заявление, которое еще раз показало позицию матери-церкви - Украина скоро получит автокефалию, потому что это ее право.

«Процесс предоставления автокефалии, начавшийся после обращения президента Порошенко и архиереев украинских православных церквей, близится к завершению. Украина будет иметь свою, независимую православную церковь», - подытожил Павленко.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

17 сентября Порошенко встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским, которые отметили, что готовы к плодотворному сотрудничеству, и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.