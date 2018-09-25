Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на одесского активиста Устименко

5 июня в Одессе злоумышленники напали на председателя местной организации ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко. Его избили и ранили ножом.

Сегодня правоохранители задержали подозреваемых в нападении на главу одесской организации ВО «Автомайдан» Виталия Устименко 5 июня текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Одесской области Олег Жученко заявил на встрече с представителями общественных организаций и партий в облгосадминистрации.

По его словам, задержаны двое злоумышленников: одного - в Донецкой области, второго - в Днепропетровском регионе.

В настоящее время решается вопрос доставки подозреваемых в Одессу для проведения соответствующих процессуальных действий.

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Как сообщал УНИАН, 5 июня в Одессе злоумышленники напали на председателя местной организации ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко, когда он вышел из офиса «Общественного телевидения».

К нему подбежали двое мужчин спортивного телосложения и начали бить по голове. Устименко упал на асфальт, после чего ему нанесли ранения (предположительно, ножом) в верхнюю часть бедра.

Производство открыто по ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Устименко часто высказывается против застройки побережья, исторического центра Одессы и принимает участие в соответствующих акциях протеста.

В феврале этого года Устименко подвергся нападению в помещении Соломенского райсуда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Устименко был в числе активистов, которые выступали против Труханова.