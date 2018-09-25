На Львовщине из-за забастовки польских пограничников в очередях в пунктах пропуска застряли более 800 автомобилей

На украинско-польской границе образовались очереди из 400 легковых и 460 грузовых автомобилей.

На Львовщине из-за тихой забастовки польских пограничников в пяти пунктах пропуска образовались очереди из 860 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

«Сегодня, 25 сентября, по состоянию на 12.00 в пунктах пропуска Львовской области на украинско-польской границе образовались очереди всего с 400 легковых и 460 грузовых автомобилей», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что самые большие очереди собрались в пропускных пунктах «Рава-Русская – Гребенное» (150 пассажирских и 90 грузовых транспортных средств), «Краковец-Корчевая» (120 пассажирских и 210 грузовых) и «Шегини – Медика» (80 пассажирских и 160 грузовых). Значительно меньшее накопление транспортных средств наблюдается в пунктах пропуска «Грушев – Будомеж» (30 пассажирских) и «Смильница – Кросценко» (20 пассажирских). В пункте пропуска «Угринов – Долгобичув» очередей нет.

По данным ведомства, одной из причин накопления транспортных средств является так называемая тихая забастовка польских контрольных служб на границе.

Как сообщал УНИАН, сотрудники польской Пограничной службы, среди прочего, требуют увеличения зарплат.

В октябре состоится всепольская демонстрация сотрудников силовых структур, и если правительство не уступит – очередным этапом будет итальянская забастовка. Неофициально пограничники указывают, что когда дойдет до итальянской забастовки, польско-украинская граница, фактически, будет парализована.