"Власти" оккупированного Севастополя не намерены строить дома на месте снесенной 16-этажки
12:02, 29 декабря 2014Общество
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«Губернатор» Севастополя Сергей Меняйло заявил, что место снесенной с третьего раза многоэтажки не будет застраиваться.
На месте снесенной 16-этажки не будет жилых домов / sevastopol.su
Об этом сообщает пресс-служба «правительства» Севастополя, передают «Крым. Реалии».
«Здесь не будет жилых домов, эта территория будет благоустроена, ее цель – служить всем севастопольцам и гостям города героя», – сказал Меняйло журналистам.
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16-этажный дом на улице Капитанской в Севастополе, строительство которого признали в суде незаконным, снесли взрывом с третьей попытки.
Первый подрыв превратил недострой в своеобразную «Пизанскую башню». Направленный взрыв не оказал ожидаемого эффекта и здание лишь покосилось. Повторная попытка также была неудачной.
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