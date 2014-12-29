"Власти" оккупированного Севастополя не намерены строить дома на месте снесенной 16-этажки

Об этом сообщает пресс-служба «правительства» Севастополя, передают «Крым. Реалии».

«Здесь не будет жилых домов, эта территория будет благоустроена, ее цель – служить всем севастопольцам и гостям города героя», – сказал Меняйло журналистам.

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16-этажный дом на улице Капитанской в Севастополе, строительство которого признали в суде незаконным, снесли взрывом с третьей попытки.

Первый подрыв превратил недострой в своеобразную «Пизанскую башню». Направленный взрыв не оказал ожидаемого эффекта и здание лишь покосилось. Повторная попытка также была неудачной.