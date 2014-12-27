16-этажку в Севастополе снесли с третьей попытки (видео)

15:19, 27 декабря 2014
Общество
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В Севастополе таки удалось взорвать недостроенную 16-этажку на улице Капитанской с третьей попытки.

sevastopol.su

Об этом сообщает ForPost.

Как уточняется, было использовано 400 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Во время "операции" никто не пострадал.

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