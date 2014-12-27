16-этажку в Севастополе снесли с третьей попытки (видео)
15:19, 27 декабря 2014Общество
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В Севастополе таки удалось взорвать недостроенную 16-этажку на улице Капитанской с третьей попытки.
Недостроенная многоэтажка рухнула / sevastopol.su
Как уточняется, было использовано 400 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Во время "операции" никто не пострадал.
Читайте такжеВ Севастополе будут отключать свет на восемь часов в деньНапомним, 16-этажный дом, по мнению оккупационных властей, незаконно построенный на мысе Хрустальный, в пятницу устоял после двух направленных взрывов.
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