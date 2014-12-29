На Керченской переправе готовятся к шторму, в очереди на паромы застряли более тысячи машин

В то же время, во второй половине дня в Керченском проливе ожидается усиление порывов ветра до 22-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции.

По последней информации, в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают до 880 легковых и 110 грузовых авто, в порту «Крым» – до 10 легковых и 21 грузовых машин. На грузовой линии ожидают: в порту «Новороссийск» – 159 машин, в Славянске-на-Кубани – 201 грузовиков, на территории аэропорта в Керчи – 120 авто.

Читайте такжеНа Керченской переправе остановили движение паромов из-за ветра

Курсируют паромы «Николай Аксененко», «Глюкофилоуса», «Ионас», «Олимпиада». Всего за прошлые сутки, по данным дирекции, перевезено 1722 авто и 5805 пассажиров.